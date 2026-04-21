Disabilità lettera dei caregiver familiari della Toscana al ministro Locatelli | Chiediamo che vengano riconosciuti i nostri diritti di lavoratori

I caregiver familiari della Toscana, riuniti nel Coordinamento Caregiver Familiari Uniti, hanno scritto una lettera al ministro per le disabilità. In questa comunicazione, chiedono il riconoscimento dei diritti di lavoratori e si preparano a manifestare pubblicamente. L’iniziativa è prevista in occasione delle visite del ministro in tre diverse località della regione, tra cui Pistoia, Arezzo e Cascina, programmate per giovedì 23 aprile.