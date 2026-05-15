Consiglio comunale approva ponte di Avesa fondi per il sociale e agevolazioni alla Tari
Il consiglio comunale di Verona si è riunito ieri, 14 maggio, per una seduta durata diverse ore. Durante l'incontro sono stati approvati diversi provvedimenti, tra cui la realizzazione di un nuovo ponte nella zona di Avesa. Sono stati inoltre approvati fondi destinati alle iniziative sociali e sono state introdotte nuove agevolazioni sulla tassa sui rifiuti. La seduta si è conclusa con l’approvazione di queste delibere, che ora passeranno alla fase esecutiva.
Ieri, 14 maggio, Il consiglio comunale di Verona (nel video) ha concluso una seduta ricca di provvedimenti. Al centro dei lavori l'approvazione di una serie di variazioni di bilancio che sbloccano risorse per i servizi ai cittadini, la riduzione delle tasse per le attività penalizzate dai. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Commissione Consiliare Quarta Terza 05/05/2026
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