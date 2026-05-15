Consiglio comunale approva ponte di Avesa fondi per il sociale e agevolazioni alla Tari

Il consiglio comunale di Verona si è riunito ieri, 14 maggio, per una seduta durata diverse ore. Durante l'incontro sono stati approvati diversi provvedimenti, tra cui la realizzazione di un nuovo ponte nella zona di Avesa. Sono stati inoltre approvati fondi destinati alle iniziative sociali e sono state introdotte nuove agevolazioni sulla tassa sui rifiuti. La seduta si è conclusa con l’approvazione di queste delibere, che ora passeranno alla fase esecutiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui