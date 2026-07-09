Sono stati aperti dieci appartamenti destinati a persone in difficoltà, tra cui famiglie sfrattate, giovani, ex minori stranieri non accompagnati e madri sole con bambini. In totale, sono state accolte 48 persone in una struttura pensata per favorire un percorso di autonomia. La gestione di questa residenza segnala l'avvio di una nuova fase di assistenza e supporto per chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

Dieci appartamenti a disposizione di chi cerca "una nuova autonomia". Famiglie sfrattate, giovani, tra cui ex minori stranieri non accompagnati che non hanno più punti di riferimento, madri sole con i propri bambini. Sono alcune delle persone accolte in “Una casa per ricominciare“ della Fondazione don Gino Rigoldi, che dal 2022 a oggi ha accompagnato 48 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui 16 ragazzi e 9 nuclei familiari, per un totale di 25 beneficiari, in percorsi personalizzati verso l’autonomia del complesso di social housing “5 Square” in via Antegnati, nel quartiere Vigentino. Ieri, l’annuncio: il progetto, sostenuto da Intesa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dimora per i fragili. Accolte 48 persone: "Ora la nuova fase"

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