Diletta Leotta super mamma bis | celebra i due mesi di Leonardo con una foto dolcissima

Il bambino, nato l’8 maggio, ha compiuto due mesi. La madre ha condiviso una foto affettuosa sui social, dedicando il post al piccolo Leonardo.

Diletta Leotta celebra un traguardo speciale: il piccolo Leonardo, nato lo scorso 8 maggio dall’amore con il marito Loris Karius, ha compiuto due mesi. La conduttrice ha condiviso con i suoi quasi nove milioni e mezzo di follower su Instagram la gioia di questa maternità bis, pubblicando teneri scatti che ritraggono il neonato tra le sue braccia e un dolcissimo momento di complicità tra la primogenita Aria, che tra poche settimane festeggerà tre anni, e il fratellino. "We love you so much" è il messaggio carico d’affetto che accompagna l'immagine, a testimonianza di una famiglia che sembra aver trovato la sua perfetta armonia. Nonostante gli impegni professionali siano frenetici, la Leotta non rinuncia a essere una mamma presente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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mamma bis dolcissimo video in cui la piccola Aria conosce il fratellino Leonardo

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Diletta Leotta super mamma bis: celebra i due mesi di Leonardo con una foto dolcissimaDiletta Leotta ha scrito una dolcissima dedica per i due mesi del piccolo Leonardo, avuto dal marito Loris Karius. Il dolcissimo scatto prima della diretta. gazzetta.it

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