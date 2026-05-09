Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la seconda volta. È nato il piccolo Leonardo, che si unisce alla sorellina Aria, già presente in famiglia. La conduttrice televisiva e il portiere tedesco hanno annunciato la nascita del bambino, che si è verificata recentemente. La famiglia ha condiviso la lieta notizia senza fornire ulteriori dettagli.

Fiocco azzurro in casa Diletta Leotta e Loris Karius. La celebre conduttrice televisiva e il portiere tedesco sono diventati genitori per la seconda volta, è nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino della primogenita Aria. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la coppia ha condiviso con i fan alcuni scatti tenerissimi delle prime ore insieme al neonato. In pochi minuti le immagini hanno fatto il pieno di like e commenti, tra messaggi di amici, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. L’annuncio e le prime immagini del bebè. A dare la notizia è stata la stessa Diletta Leotta, molto attiva su Instagram dove conta milioni di follower.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diletta Leotta mamma bis: è nato il piccolo Leonardo, secondo figlio con Loris Karius

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