Diletta Leotta mamma bis | è nato il piccolo Leonardo secondo figlio con Loris Karius

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la seconda volta. È nato il piccolo Leonardo, che si unisce alla sorellina Aria, già presente in famiglia. La conduttrice televisiva e il portiere tedesco hanno annunciato la nascita del bambino, che si è verificata recentemente. La famiglia ha condiviso la lieta notizia senza fornire ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fiocco azzurro in casa Diletta Leotta e Loris Karius. La celebre conduttrice televisiva e il portiere tedesco sono diventati genitori per la seconda volta, è nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino della primogenita Aria. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la coppia ha condiviso con i fan alcuni scatti tenerissimi delle prime ore insieme al neonato. In pochi minuti le immagini hanno fatto il pieno di like e commenti, tra messaggi di amici, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. L’annuncio e le prime immagini del bebè. A dare la notizia è stata la stessa Diletta Leotta, molto attiva su Instagram dove conta milioni di follower.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

diletta leotta mamma bis 232 nato il piccolo leonardo secondo figlio con loris karius
© Ilgiornale.it - Diletta Leotta mamma bis: è nato il piccolo Leonardo, secondo figlio con Loris Karius
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Diletta Leotta mamma bis: è nato Leonardo, il secondo figlio con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius: è scontro per il nome del secondo figlio"È ancora un testa a testa tra me e Loris, io non mollo i miei preferiti e lui i suoi" ha detto Diletta Leotta riguardo la scelta del nome del...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L'ultimo look premaman di Diletta Leotta è con la schiena nuda: Prima del match più grande della vita; Be My Sunshine, il riassunto dal 27 aprile all'1 maggio; Diletta Leotta, total red Look per l’ultima puntata di Fuoriclasse: scoprilo qui!; Diletta Leotta e la lettera per Karius, il commento di Iannone e l'annuncio di Dzeko: i retroscena della folle notte dello Schalke 04.

Diletta Leotta mamma bis: è nato Leonardo, il secondo figlio con Loris KariusFiocco azzurro in casa Leotta-Karius. Con un post condiviso sui social nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio 2026, Diletta Leotta ha annunciato ... fanpage.it

diletta leotta diletta leotta mamma bisDiletta Leotta di nuovo mamma: è nato Leonardo, il secondo figlio con Loris KariusDiletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato la nascita del piccolo Leonardo con un tenero post su Instagram. Ecco le prime foto del loro secondo figlio. gazzetta.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.