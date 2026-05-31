A poche settimane dalla nascita del piccolo Leonardo, Diletta Leotta ha condiviso una foto sui social in cui indossa un bikini nero. La foto mostra il suo addome piatto e la figura in forma, evidenziando il look estivo. La modella e conduttrice ha scelto di mostrarsi in un outfit che mette in risalto il suo stile, senza aggiungere ulteriori dettagli o didascalie.

A poche settimane dalla nascita del piccolo Leonardo, Diletta Leotta è tornata a mostrarsi sui social in una versione decisamente glam, con il primo bikini della stagione. La conduttrice ha scelto Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda, come quartier generale per le sue settimane in vista dei Mondiali di calcio. Ed è pronta per ogni sfida, ma prima un po’ di meritato relax: ha condiviso con i fan uno scatto mozzafiato, in costume nero, sdraiata sul divano. Diletta Leotta dopo la nascita di Leonardo: il bikini della stagione. Il dolce annuncio della nascita del secondogenito è arrivato il 9 maggio scorso, con un piccolo cuore celeste pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Diletta Leotta bellissima nel primo bikini della stagione: in nero dopo la nascita di Leonardo

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Diletta Leotta: «Che una bella donna possa anche saper fare delle cose sta un po sul ca**o»

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