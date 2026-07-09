L’ingresso dell’Ucraina nella NATO viene nuovamente discusso come misura di protezione dell’Europa da Mosca. Tuttavia, si sottolineano ancora le condizioni politiche richieste dall’articolo dieci dell’alleanza, che devono essere soddisfatte per l’adesione. Queste condizioni riguardano aspetti di stabilità e riforme politiche, e rappresentano un ostacolo ancora presente nel processo di adesione. Non ci sono indicazioni di tempi certi o di accordi definitivi in merito.

Si torna a parlare dell’ingresso nella Nato dell’Ucraina come necessario per proteggere l’Europa dalla Russia. Ma ancora si tendono a sottovalutare le condizioni politiche che secondo l’articolo Dieci dell’Allenza Atlantica sono decisive per entrare a farne parte. Primo su tutti, la nazione candidata deve avere un regime democratico basato su un’economia di mercato, dimostrare il rispetto dei diritti umani, applicare le regole di ogni stato di diritto e soprattutto dimostrare un equo trattamento delle minoranze. E senza andare oltre si comprende come l’ucraina si trovi ancora a grande distanza da una situazione del genere. Per non parlare della “risoluzione pacifica dei conflitti e dell’impegno a risolvere le controversie territoriali o etniche con mezzi pacifici”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dietro l’ingresso di Kiev nella Nato c’è il grande affare delle armi

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Devastating blows to Russian rear and deep inside the country; supply of Putin's army is disrupted

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