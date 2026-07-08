Durante il vertice Nato in Turchia, si sono firmati accordi per un valore di circa 43,7 miliardi di euro dedicati all’industria bellica europea e statunitense. Il Defence Industry Forum, tenutosi in occasione dell’incontro, ha visto protagonisti contratti e intese tra aziende del settore militare. La maggior parte degli accordi riguarda forniture di armi e sistemi di difesa, con una forte concentrazione di investimenti in nuove tecnologie e produzione.

Più che un semplice incontro diplomatico, il Defence Industry Forum della Nato, andato in scena ieri ad Ankara a margine del vertice dell’Alleanza atlantica in corso in Turchia, si è trasformato in un’autentica miniera d’oro per i pesi massimi della produzione militare globale. A conti fatti, parliamo di 50 miliardi di dollari di nuovi accordi, pari a circa 43,7 miliardi di euro, un vero record che andrà a ingrassare i bilanci delle aziende leader nei comparti aerospaziale e degli armamenti, chiamate a colmare le lacune strategiche di un’Europa e di un Nord America sempre più in allerta. Così, dai nuovi aerei da sorveglianza fino alle flotte di aviotrasporto, i governi hanno deciso di aprire i cordoni della borsa come non si vedeva da decenni e le multinazionali del settore sorridono. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’affare d’oro delle armi al vertice Nato di Ankara: 43,7 miliardi di euro di nuovi accordi per l’industria bellica europea e statunitense

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