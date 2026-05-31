Il governo italiano si divide sulla possibilità di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. In una dichiarazione recente, il ministro della Difesa ha affermato che l’ingresso nel blocco comunitario sarebbe difficile da realizzare. La premier ha invece ribadito che la linea ufficiale del governo rimane invariata. Nei giorni scorsi, un rappresentante dell’esecutivo aveva espresso un parere più cauto, lasciando intendere una posizione meno decisa. Ora, con le dichiarazioni ufficiali, si evidenzia una posizione ancora non univoca.

Roma, 31 maggio 2026 – Dopo il “sì, ma.” espresso nei giorni scorsi da Antonio Tajani, il governo scopre le carte. A mettere nero su bianco una netta frenata all’ingresso dell’Ucraina nell’Ue è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Tutti sanno, compresi i tedeschi, che è molto difficile. Non solo politicamente. Se l’Ucraina entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi Ue che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi”, ha detto ieri in un’intervista al Corriere. Parole che r ibaltano gli equilibri della maggioranza facendo, di fatto, prevalere la ‘voce fuori dal coro’ di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Meloni.

© Quotidiano.net - Kiev nella Ue, il governo è diviso. Per Crosetto l’ingresso è difficile. Meloni: la nostra linea non cambia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crosetto frena su ingresso di Kiev nell'Ue: "Difficile, rischierebbe di causare grave crisi nel settore agricolo europeo"Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea sarebbe difficile e potrebbe provocare una grave crisi nel...

Centrodestra nel caos su ingresso Ucraina in Ue, Crosetto dà ragione a Salvini: “Ora è molto difficile”Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea è ora “molto difficile”.

Temi più discussi: Crosetto: Per Kiev è difficile entrare in Europa, ci sarebbe una crisi nel settore agricolo in molti Paesi. La pace va difesa; Crosetto: L’Ucraina nell’Ue? Tutti sanno che è molto difficile; Navi e droni: ecco i progetti ‘Safe’. La destra litiga su Kiev nella Ue; Ucraina, l’Europa accelera: possibili negoziati a giugno. Vertice a Berlino per le armi.

Crepe su Kiev. Crosetto per il no all'Ucraina nell'Ue, il governo fa (torna)conti elettorali x.com

Crepe su Kiev. Crosetto per il no all'Ucraina nell'Ue, il governo fa (torna)conti elettoraliIl ministro della Difesa al Corriere spiega che sarà molto difficile che Kiev entri nell'Unione, anche perchè l'ingresso potrebbe nuocere alla ... huffingtonpost.it

Crosetto: Ucraina nell'Ue? Ci sono difficoltà. Meglio integrata nel sistema di difesa europeoSe tutti i Paesi del mondo rafforzano la difesa, possibile che siano tutti pazzi?. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al ... iltempo.it