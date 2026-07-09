Un atleta sardo nato nel 2008 è stato protagonista di una recente puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese. Durante l’intervista, ha raccontato di aver superato una malattia e di aver ripreso l’attività sportiva. È considerato uno dei giovani promesse della velocità italiana. La puntata ha dedicato spazio anche alle sue aspirazioni di partecipare ai Mondiali Juniores.

Uno dei talenti più brillanti della velocità italiana è ospite di Sprint Zone! Nella nuova puntata, condotta da Ferdinando Savarese, protagonista è Diego Nappi, sprinter sardo classe 2008 e autentica promessa dell’atletica italiana. Dopo aver conquistato i titoli europei Under 18 e Under 20 nei 200 metri nel 2024 e nel 2025, il 2026 sembrava l’anno della definitiva consacrazione. La stagione, però, è stata segnata da numerosi ostacoli: prima i problemi fisici che gli hanno impedito di disputare la stagione indoor, poi la convocazione per le World Relays di Gaborone, interrotta da una grave infiammazione polmonare che lo ha costretto a oltre un mese di stop. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Diego Nappi: dalla malattia alla rincorsa ai Mondiali Juniores | Sprint Zone

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