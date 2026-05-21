Dal dolore alla rinascita | Arianna De Masi ospite a Sprint Zone

Nella puntata di oggi di Sprint Zone, si è parlato di un’atleta italiana molto nota nel mondo della velocità. La sua carriera è stata segnata da una forte sofferenza, ma ha deciso di condividere la sua esperienza di rinascita con il pubblico. L’intervista ha messo in luce alcuni aspetti della sua vita e del percorso che l’ha portata a diventare una delle velociste più riconosciute a livello nazionale. La puntata si è concentrata su questo profilo e sulla sua storia personale.

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Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone! Ospite della puntata è Arianna De Masi, una delle velociste italiane più talentuose e apprezzate del panorama azzurro. La sprinter emiliana, trasferitasi sin da bambina a Milano, aveva vissuto nel 2024 la definitiva consacrazione agonistica grazie a risultati di altissimo livello nella velocità italiana. Il 2025, però, si è trasformato in una stagione estremamente complicata a causa del morbo di Haglund, una dolorosa problematica al calcagno che ha limitato pesantemente il suo rendimento fino a rendere necessario un intervento chirurgico. Dopo mesi di stop e riabilitazione, Arianna De Masi sta ora lavorando duramente per tornare in pista e provare a gareggiare nuovamente entro la fine della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dal dolore alla rinascita: Arianna De Masi ospite a Sprint Zone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dal dolore alla rinascita: Arianna De Masi ospite a Sprint Zone Sullo stesso argomento Teresa Russo: dal dolore alla rinascita nel calcioIl riconoscimento è stato conferito a Teresa Russo, giovane promessa del calcio femminile di Crotone. Buffon, il giorno in cui capì di essere “morto dentro”: dal dolore dell’addio al calcio alla rinascita fuori dal campoGoretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco.