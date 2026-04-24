In questa puntata di Sprint Zone, si ripercorre la carriera di Alessandro Gandellini, ex marciatore italiano, oggi tecnico nel settore dell’atletica. Durante l’intervista, Gandellini racconta il suo percorso, passando dalla partecipazione alle gare internazionali, tra cui i mondiali, fino all’attuale attività di allenatore. Lo speciale dedicato alla storia dell’atletica italiana mette in luce le tappe principali del suo cammino sportivo.

Nuovo appuntamento con Sprint Zone, con uno speciale amarcord dedicato ai protagonisti della storia dell’atletica italiana Ospite della puntata del venerdì è Alessandro Gandellini, ex marciatore e oggi tecnico affermato, che ripercorre il suo percorso sportivo tra passato e presente. Nato a Monza e cresciuto agonisticamente nello storico impianto Pino Dordoni di Sesto San Giovanni, Gandellini ha condiviso l’ambiente con grandi campioni come Ivano Brugnetti e figure di riferimento come il direttore tecnico azzurro Antonio La Torre. Dopo una lunga carriera da atleta, ha proseguito la sua passione per la marcia intraprendendo con successo la strada da allenatore.🔗 Leggi su Oasport.it

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Alessandro Gandellini: dalla marcia agli argenti mondiali | Sprint Zone

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