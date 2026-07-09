Dieci lodi e 14 cento e una media di 83,54 La preside dell’Arnaldo | tanto impegno dei ragazzi

Al termine degli esami di maturità, tutti i 137 studenti del liceo classico hanno superato l’esame. La media d’istituto si attesta a 83,54, con dieci lodi e quattordici cento. Tutte le sei classi quinte hanno raggiunto una media superiore a 80. La preside ha commentato il risultato come molto positivo, sottolineando l’impegno degli studenti. Nessun studente è stato bocciato.

Dieci lodi, quattordici «cento» e una media d’istituto di 83,54. Si chiude con un bilancio «molto buono» la maturità al liceo classico Arnaldo, dove tutti i 137 studenti ammessi all’esame sono stati promossi e tutte e sei le classi quinte hanno registrato una media superiore a 80. Un dato che, per la dirigente, conferma soprattutto l’omogeneità della preparazione raggiunta dalle classi. «È un risultato che ci rende orgogliosi e che nasce da un percorso corale: dal lavoro dei docenti, dall’impegno dei ragazzi e anche dal sostegno delle famiglie, che li hanno accompagnati in questi anni», commenta la dirigente scolastica Elena Lazzari. «Non è vero che i giovani non vogliono impegnarsi. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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