Lodi, 10 giugno 2026 – Violenza nel fine settimana a Lodi e oggi il Questore ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti del titolare di un locale di somministrazione di alimenti e bevande situato in città, il Pancaffè di viale Pavia. Il provvedimento è scattato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito della procedura avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura. I fatti all'origine del giro di vite risalgono alla serata dello scorso 7 giugno, quando le volanti della Polizia sono dovute intervenire presso l'esercizio commerciale per due uomini i quali, all'esterno del locale secondo quando appreso, erano stati violentemente aggrediti e percossi da un gruppo di circa dieci persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In dieci contro due fuori dal Pancaffè di Lodi. E ora il questore sospende la licenza per dieci giorni

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