Un progetto scolastico si trasforma in un gesto di solidarietà attraverso la coltivazione di gerani da parte degli studenti di un istituto agrario, destinati a sostenere iniziative contro i tumori. L’attività, iniziata come esercitazione pratica, si è conclusa con la donazione delle piante, che rappresentano un contributo concreto alla ricerca e alle cure. La giornata ha visto coinvolti i ragazzi, che hanno dedicato tempo e impegno a questa iniziativa solidale.

Pistoia, 29 aprile 2026 – Un’attività scolastica che prende concretezza e diventa un gesto di solidarietà a favore della cura e della ricerca. È questa la bellissima iniziativa che è stata presentata ieri mattina all’ Istituto Agrario De Franceschi, con la donazione di 250 piante di geranio, coltivate dagli studenti, alla Fondazione Radioterapia Oncologica di Careggi e all’Associazione Spalti di Pistoia. Le piantine saranno poi vendute nelle iniziative di beneficenza e il ricavato sosterrà le cure per i malati. Una sinergia che conferma l’attenzione della scuola verso i temi del sociale e della sensibilità verso il prossimo, come sottolineato dalla dirigente scolastica Margherita De Dominicis.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I gerani per la lotta ai tumori. Il dono dei ragazzi dell’Agrario: “Coltivare bellezza e impegno”

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