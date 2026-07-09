Diabete di tipo 1 non colpisce solo bimbi e adolescenti | può comparire anche negli adulti ecco perché

Notizia in breve

Il diabete di tipo 1 può svilupparsi anche negli adulti, non solo in bambini e adolescenti. La malattia, causata da un meccanismo autoimmune, era tradizionalmente associata ai giovani, mentre il diabete di tipo 2 era legato a soggetti adulti e a fattori diversi. Tuttavia, le diagnosi di tipo 1 negli adulti sono più frequenti di quanto si pensasse in passato. La distinzione tra le due forme, basata principalmente sull’età di insorgenza, è stata soggetta a revisioni recenti.