Diabete di tipo 1 non colpisce solo bimbi e adolescenti | può comparire anche negli adulti ecco perché
Il diabete di tipo 1 può svilupparsi anche negli adulti, non solo in bambini e adolescenti. La malattia, causata da un meccanismo autoimmune, era tradizionalmente associata ai giovani, mentre il diabete di tipo 2 era legato a soggetti adulti e a fattori diversi. Tuttavia, le diagnosi di tipo 1 negli adulti sono più frequenti di quanto si pensasse in passato. La distinzione tra le due forme, basata principalmente sull’età di insorgenza, è stata soggetta a revisioni recenti.
C’era una volta la classificazione del diabete. Si parlava di tipo 1 quando la malattia interessava i più giovani ed era legata ad un meccanismo autoimmune, mentre con la forma di tipo 2 si faceva riferimento alla patologia che compariva nell’adulto, con un meccanismo d’azione diverso. Ora si sa che non bisogna essere così netti nel definire i confini di un tipo o dell’altro della malattia metabolica. Stando a quanto riporta una ricerca apparsa su Diabetes Care, coordinata dall’’Università Statale di Milano e condotta assieme ad esperti dell’Università di Exeter, l’età influenzerebbe sviluppo, diagnosi e gestione del diabete di tipo 1,... 🔗 Leggi su Dilei.it
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