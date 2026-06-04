Il diabete di tipo 1 non colpisce solo i bambini estendere screening agli adulti | lo studio della Statale di Milano
Uno studio condotto dall’università di Milano evidenzia che il diabete di tipo 1 può manifestarsi anche negli adulti, spesso dopo i 30 anni. La ricerca suggerisce di estendere gli screening per questa forma di diabete anche alle persone oltre i 18 anni, non solo ai bambini. Attualmente, i controlli sono più focalizzati sui più giovani, ma i risultati indicano che anche gli adulti devono essere monitorati. La scoperta si basa su dati raccolti in un periodo recente.
Milano, 4 giugno 2026 – Il diabete di tipo 1 può insorgere frequentemente anche in età adulta, spesso dopo i 30 anni. Storicamente considerato una patologia dell'infanzia, tra i grandi molte volte è sottodiagnosticato o classificato per errore come diabete di tipo 2, con “conseguenze rilevanti sul trattamento e sugli esiti clinici”. Negli adulti, infatti, la diagnosi del diabete di tipo 1 (malattia autoimmune) è spesso complicata dall'elevata prevalenza del diabete 2 (non autoimmune). Lo studio. Uno studio pubblicato su 'Diabetes Care', coordinato dall' università Statale di Milano in collaborazione con University of Exeter (Uk), propone una rilettura del diabete di tipo 1 lungo tutto l'arco della vita, analizzando come l'età ne influenzi lo sviluppo, la diagnosi e la gestione, con particolare attenzione agli adulti e agli anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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