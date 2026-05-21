Curare il diabete di tipo 2 senza farmaci | al via negli USA studio innovativo basato sul vapore

In un nuovo progetto negli Stati Uniti, i ricercatori preparano uno studio clinico rivoluzionario che coinvolge pazienti con diabete di tipo 2. L’obiettivo è esplorare un metodo di trattamento alternativo ai farmaci, basato sull’uso del vapore. Questa ricerca mira a verificare l’efficacia di questa tecnica, che non prevede l’assunzione di medicinali tradizionali. La sperimentazione rappresenta un passo importante nel campo della medicina per questa condizione, aprendo nuove possibili strade terapeutiche.

Ricercatori statunitensi stanno per avviare un rivoluzionario studio clinico con pazienti affetti da diabete di tipo 2. La malattia sarà trattata col vapore e senza farmaci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il diabete mellito - a cura del dott. Alessio CONVERTINO, endocrinologo

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