Curare il diabete di tipo 2 senza farmaci | al via negli USA studio innovativo basato sul vapore

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un nuovo progetto negli Stati Uniti, i ricercatori preparano uno studio clinico rivoluzionario che coinvolge pazienti con diabete di tipo 2. L’obiettivo è esplorare un metodo di trattamento alternativo ai farmaci, basato sull’uso del vapore. Questa ricerca mira a verificare l’efficacia di questa tecnica, che non prevede l’assunzione di medicinali tradizionali. La sperimentazione rappresenta un passo importante nel campo della medicina per questa condizione, aprendo nuove possibili strade terapeutiche.

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Ricercatori statunitensi stanno per avviare un rivoluzionario studio clinico con pazienti affetti da diabete di tipo 2. La malattia sarà trattata col vapore e senza farmaci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il diabete mellito - a cura del dott. Alessio CONVERTINO, endocrinologo

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