Di Canio | Caso Balogun? La Fifa deve vergognarsi ha perso credibilità

Notizia in breve

L’ex capitano della Lazio ha criticato la Fifa per il caso Balogun, affermando che deve vergognarsi e che ha perso credibilità. Ha anche commentato la presenza di Messi a 39 anni, dicendo che non bisogna mitizzarlo, e ha elogiato Haaland per l’attenzione che dedica a corpo e mente. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un’intervista televisiva.