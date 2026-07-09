Di Canio | Caso Balogun? La Fifa deve vergognarsi ha perso credibilità
L’ex capitano della Lazio ha criticato la Fifa per il caso Balogun, affermando che deve vergognarsi e che ha perso credibilità. Ha anche commentato la presenza di Messi a 39 anni, dicendo che non bisogna mitizzarlo, e ha elogiato Haaland per l’attenzione che dedica a corpo e mente. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un’intervista televisiva.
L’ex capitano della Lazio, oggi volto Sky: “Sorpreso da Messi a 39 anni, ma non mitizziamo nessuno. Haaland impressionante per come cura corpo e mente”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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