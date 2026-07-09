Dhorasoo ricorda Italia-Francia 2006 | Ogni tanto me la sogno ancora

A vent’anni dalla finale del Mondiale 2006, l’ex calciatore ha ricordato la partita disputata a Berlino, sottolineando che ogni tanto sogna ancora quell’evento. Ha raccontato la sua esperienza e il ricordo di quella notte, condividendo le sensazioni legate alla sconfitta della Francia contro l’Italia. Dhorasoo ha parlato del match e delle emozioni vissute, mantenendo un tono personale e diretto.

Dhorasoo ricorda Italia-Francia del 2006, il ricordo amaro della finale di Berlino a vent’anni di distanza: le parole dell’ex Milan. A vent’anni dalla finale del Mondiale 2006 persa dalla Francia contro l’ Italia, Vikash Dhorasoo è tornato a raccontare quella notte di Berlino. L’ex centrocampista dei Bleus, passato anche dal Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei ricordi, dei rimpianti e dei retroscena di una partita entrata nella storia del calcio. Dhorasoo fu una presenza particolare in quel gruppo: giocò poco, ma visse da testimone privilegiato il percorso della Francia, documentando con una Super8 molti momenti del Mondiale. Da quelle riprese nacque il film The Substitute, selezionato anche alla Berlinale nel 2007. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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I RIGORI TRA ITALIA E FRANCIA AI MONDIALI DEL 2006

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