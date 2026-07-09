Venti anni fa, la nazionale francese vinse contro l’Italia nella partita di calcio del 2006. Un commentatore ha detto che la squadra francese era più forte, ma poco sportiva, e ha menzionato la presenza di Spike Lee in hotel. Attualmente, il calcio italiano ha subito un declino, con la Nazionale esclusa per la terza volta consecutiva dal Mondiale.

Vent’anni fa eravamo noi in cima al mondo. Preistoria, vista l’involuzione del calcio italiano e della Nazionale, esclusa per la terza volta dal Mondiale. Nel 2006, però, sotto il cielo di Berlino furono gli Azzurri ad alzare la coppa. Non la Francia di Zinedine Zidane. E anche di Vikash Dhorasoo, ex del Milan, che di Zizou era il sostituto naturale, ma che a quel Mondiale giocò poco. Però ne fu un testimone privilegiato, tanto da riprendere i retroscena dell’epopea dei Bleus con una Super8, in pellicola. Ne venne fuori un film: “The Substitute, selezionato anche alla Berlinale nel 2007. “Quella finale – spiega l’ex rossonero in esclusiva alla Gazzetta – non l’ho più rivista, salvo qualche azione, per caso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dhorasoo: "Italia-Francia 2006, noi più forti ma alla fine poco sportivi. E in hotel c'era Spike Lee che..."

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Italy vs France | 2006 FIFA World Cup Final

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