Durante un'intervista alla CNN, il regista Spike Lee ha espresso la sua opinione sul film biografico su Michael Jackson prodotto dalla Lionsgate, sostenendo che le accuse di abusi sessuali non siano compatibili con la cronologia degli eventi rappresentati nel film. Lee ha difeso la pellicola, commentando che le accuse non si adattano alla narrazione storica mostrata nel lungometraggio. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico attorno alla pellicola e alle tematiche trattate.

Durante una recente intervista alla CNN, Spike Lee ha difeso il film biografico su Michael Jackson della Lionsgate. Michael avrebbe dovuto parlare delle accuse di abusi sessuali su minori? Spike Lee, che ha visto il film “due volte” e “lo ha adorato”, ha affermato che, poiché Michael si conclude nell’88, prima che la prima accusa venisse formulata nel ’93. Dunque sarebbe inutile lamentarsi dell’omissione, dato che quella parte della vita di Jackson “ non si inserisce nella cronologia del film “. Le parole del regista. Spike Lee e il Re del Pop erano amici di lunga data, oltre che collaboratori. Lee ha diretto il videoclip di Jackson del 1996 “They Don’t Care About Us”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spike Lee difende “Michael” dalle critiche: “Le accuse di abusi sessuali? non adatte alla cronologia del film”.

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