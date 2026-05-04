Michael Spike Lee difende il biopic | Non potere criticare quello che non è nel film

Il regista Spike Lee ha commentato le recenti polemiche riguardanti il biopic diretto da Antoine Fuqua, affermando che l'affetto del pubblico rappresenta la miglior risposta ai critici. Ha precisato che nel film, ambientato in un'epoca specifica, non sono presenti alcune accuse, spiegando che questa scelta riflette il periodo trattato. Lee ha inoltre sottolineato come non si possa criticare ciò che non è stato incluso nel film.

Spike Lee ha sottolineato come l'affetto della gente sia la miglior risposta ai critici, chiarendo che l'assenza delle accuse è legata all'epoca affrontata nel film di Antoine Fuqua. La miglior risposta alle critiche contro Michael? L'affetto della gente. Così Spike Lee ha liquidato le numerose voci contro il biopic di Antoine Fuqua, colpevole di non aver affrontato il tema delle accuse di abusi contro minori, che appartengono, però, a un'epoca diversa da quella affrontata nel film. Durante una recente intervista alla CNN, Spike Lee ha difeso il film biografico su Michael Jackson dalle critiche di chi ritiene che le accuse di abusi sessuali su minori rivolte alla leggenda del pop avrebbero dovuto essere incluse nella pellicola.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael, Spike Lee difende il biopic: "Non potere criticare quello che non è nel film" Notizie correlate Michael, il biopic su Jackson “cancella” Janet: cosa c’è dietro l’assenza nel filmTra i temi più discussi intorno al film Michael, uscito in Italia oggi 22 aprile, c’è anche un’assenza che non è passata inosservata: quella di Janet... “Michael”, talento e infanzia difficile nel biopic su Michael JacksonUn salotto nell’Indiana, anni Sessanta, un padre autoritario e i suoi figli, allenati con prove estenuanti per diventare un “brand”, mentre il... Contenuti utili per approfondire Michael: Spike Lee difende il biopic da una precisa criticaScopri perché Spike Lee difende il film Michael e cosa significa davvero l’assenza delle accuse nel biopic su Jackson. cinefilos.it Michael, Spike Lee difende il biopic: Non potere criticare quello che non è nel filmSpike Lee ha sottolineato come l'affetto della gente sia la miglior risposta ai critici, chiarendo che l'assenza delle accuse è legata all'epoca affrontata nel film di Antoine Fuqua. movieplayer.it