Dentro la tana del coniglio, uno spettacolo per bambini e famiglie, si svolge alla Rotonda. I protagonisti, ispirati all’universo di Lewis Carroll, rivisitano il racconto con un linguaggio di teatro contemporaneo e sensibilità per il pubblico giovane. La rappresentazione si concentra sulla figura di Alice e il suo viaggio nel paese delle meraviglie, offrendo un’esperienza immersiva e visivamente coinvolgente. La messa in scena si rivolge a bambini, bambine e famiglie, creando un momento di condivisione tra fantasia e realtà.

‘A come Alice’ è uno spettacolo per bambine, bambini e famiglie, ispirato liberamente all’universo del celebre racconto di Lewis Carroll, ma visto con occhi nuovi: attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo e la sensibilità del teatro ragazzi. È un viaggio poetico e ironico dentro la fantasia, la crescita, l’identità e il coraggio di guardare il mondo da angolazioni diverse. Un racconto, presentato stasera, alle 21.30, alla Rotonda Vassallo, che diverte e commuove, capace di parlare ai più piccoli ma anche agli adulti, che ritrovano in Alice il ricordo di un mondo che non hanno ancora smesso davvero di immaginare. Prosegue così il cartellone estivo del Comune di Lerici con una rappresentazione prodotta dal Teatro Nazionale di Genova, con la regia di Elena Dragonetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dentro la tana del coniglio. Tutta la poesia dell’infanzia ’A come Alice’ alla Rotonda

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Dentro la tana del coniglio. Tutta la poesia dell’infanzia ’A come Alice’ alla RotondaA Lerici uno spettacolo liberamente ispirato al racconto di Lewis Carroll. In scena stasera il Teatro Nazionale di Genova per la regia di Dragonetti. lanazione.it

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