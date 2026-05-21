In gabbia dentro l’auto rovente | salvati un riccio e un coniglio

Due animali sono stati trovati rinchiusi all’interno di un veicolo parcheggiato sotto il sole, con temperature esterne di circa 29 gradi. L’interno dell’auto presentava condizioni igieniche precarie e i due animali, un riccio e un coniglio, sono stati recuperati e messi in salvo. La presenza di questi animali in un ambiente così caldo e insalubre ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e delle associazioni di tutela animale.

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