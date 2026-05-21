In gabbia dentro l’auto rovente | salvati un riccio e un coniglio
Due animali sono stati trovati rinchiusi all’interno di un veicolo parcheggiato sotto il sole, con temperature esterne di circa 29 gradi. L’interno dell’auto presentava condizioni igieniche precarie e i due animali, un riccio e un coniglio, sono stati recuperati e messi in salvo. La presenza di questi animali in un ambiente così caldo e insalubre ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e delle associazioni di tutela animale.
Chiusi in gabbia all’interno di un’automobile parcheggiata sotto il sole, con una temperatura esterna di circa 29 gradi e in condizioni igieniche degradate. È quanto hanno trovato le Guardie Zoofile OIPA e il Nucleo Tutela Animali della Polizia Locale di Padova in zona Chiesanuova, dove un riccio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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