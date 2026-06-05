Terni auto a tutta velocità alla rotonda Bianchini Riccardi | le immagini

Un’auto ha attraversato la rondella di piazzale Bianchini Riccardi a Terni a forte velocità, causando il blocco del traffico. Le immagini mostrano il veicolo mentre passa a grande velocità, creando panico tra gli automobilisti presenti. Non sono stati segnalati feriti o altri veicoli coinvolti. La polizia sta verificando le circostanze dell’incidente.

Un'auto a tutta velocità che ha spaventato e paralizzato il traffico a Terni sulla rotonda di piazzale Bianchini Riccardi. Alla redazione di TerniToday è arrivata una segnalazione in merito relativa alla serata di ieri giovedì 4 giugno: “Una vettura ha iniziato ad usare la rotonda della Coop come. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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