Durante una vacanza in Molise, un uomo di 47 anni è deceduto in seguito a un incidente. I familiari hanno dato il consenso alla donazione dei suoi organi, consentendo di aiutare altre persone. La vittima risiedeva a Sospirolo, ma era originaria di Sedico. La sua morte è stata comunicata dai parenti, che hanno espresso la volontà di donare gli organi come ultimo gesto di generosità.

SEDICO - Un ultimo gesto di generosità per aiutare un’altra vita: i familiari di Denis Fant, il 47enne di Sedico da anni residente a Sospirolo e vittima di un tragico incidente mentre si trovava in Molise, hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi. La vita di Fant è rimasta aggrappata artificialmente alle macchine, ad Isernia, proprio perché i suoi organi potessero essere donati e salvare qualche altra esistenza. Per questo motivo, si conosceranno soltanto oggi data e luogo dei funerali. Al recupero della salma, ha provveduto la ditta di pompe funebri Ganz di Sedico. LA RICOSTRUZIONE Denis si trovava da qualche giorno in Molise assieme alla famiglia, ai figli ed alla compagna Monia, di origine molisane. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Denis Fant muore durante la vacanza con la famiglia, l'ultimo gesto d'amore del 47enne: donati i suoi organi

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Vacanza tragica. Muore a 47 anni

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