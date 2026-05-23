Un uomo di 52 anni è deceduto a seguito di un infarto a Molinella. Dopo il decesso, sono stati donati gli organi. La famiglia ha confermato che l’uomo aveva un forte amore per i cani e che il suo gesto finale è stato altruistico. Secondo alcune indiscrezioni, l’infarto potrebbe non essere stato causato da una puntura di insetto, come si era ipotizzato inizialmente. La causa esatta del malore resta ancora da chiarire.

Molinella (Bologna), 23 maggio 2026 – Spunta una nuova ipotesi rispetto alla tragedia del 52enne Paolo Fravezzi: secondo quanto trapela, l’infarto che gli è stato fatale potrebbe non essere, infatti, ricollegabile alla puntura di un insetto. Si tratterebbe, dunque, di una fatalità. Si attendono, però, conferme ufficiali dalle autorità sanitarie, che stanno ancora indagando. L’uomo, residente a Baricella, geometra di professione, mercoledì mattina era andato in via Boscosa, a Selva Malvezzi, nella Bassa vicino a Molinella, a casa di alcuni amici che gestiscono un rifugio per animali ‘Un cuore a 4 zampe aps’. Perché Paolo era a Molinella. “Con Paolo ci siamo conosciuti tempo fa, sempre tramite il mondo dei cani, e da allora siamo sempre rimasti buoni amici – racconta Rossella, la titolare del rifugio di via Boscosa –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo, l’amore per i cani e il malore: “Donati gli organi, il suo ultimo gesto di altruismo”

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