Demi Moore e Tallulah Willis hanno partecipato alla sfilata Balenciaga Haute Couture a Parigi, indossando due outfit coordinati. Entrambe sono state tra le più fotografate tra gli ospiti. Demi Moore ha scelto un look elegante con dettagli moderni, mentre Tallulah Willis ha optato per uno stile simile, mantenendo la coerenza tra i due abiti. La sfilata si è svolta durante la Paris Haute Couture.

Tra gli ospiti più fotografati della sfilata Balenciaga Haute Couture, andata in scena durante la Paris Haute Couture, Demi Moore e la figlia Tallulah Willis hanno interpretato il concetto di coordinazione con due look distinti ma perfettamente in sintonia. L’attrice candidata all’Oscar per The Substance e la figlia hanno scelto creazioni della maison, dimostrando due interpretazioni diverse dello stile contemporaneo firmato dal nuovo direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Il look di Demi Moore: nero essenziale e dettagli preziosi. Per l’occasione Demi Moore ha indossato un completo proveniente dalla collezione Resort 2027 di Balenciaga. Il look era composto da una camicia nera a maniche lunghe abbinata a una gonna lunga dalla silhouette a sirena, caratterizzata da linee pulite e da un’eleganza minimalista. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Demi Moore e Tallulah Willis conquistano la Paris Haute Couture con due look Balenciaga coordinati tra eleganza sofisticata e dettagli moderni

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