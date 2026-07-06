Chiara Ferragni ha sfilato con un look audace alla Paris Haute Couture Week 2026, dopo aver trascorso il weekend a Marbella. La influencer italiana ha percorso le scale parigine più fotografate della manifestazione con un outfit che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza alla manifestazione segue un breve viaggio dalla Spagna.

Dalla notte calda di Marbella alle scale parigine più fotografate della moda il passo è breve, almeno per Chiara Ferragni. Dopo il weekend trascorso in Spagna accanto al fidanzato José Hernández, l’imprenditrice digitale è arrivata alla Paris Haute Couture Week 2026 con un look che non lasciava spazio ai compromessi: un abito effetto trompe-l’œil, una borsa-gioiello e quel tipo di presenza che, nel front row, conta quasi quanto ciò che accade in passerella. La settimana dell’alta moda parigina è appena iniziata e prosegue fino a giovedì 9, con quattro giorni densissimi di sfilate, debutti e appuntamenti dedicati alle maison più attese. Per... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chiara Ferragni, look audace alla Paris Haute Couture Week 2026 dopo la fuga in Spagna

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