In occasione della 79esima edizione del Festival di Cannes Demi Moore ha riconfermato il proprio legame con un’eleganza sofisticata

Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, l’attrice ha scelto di indossare un abito firmato Gucci, confermando la propria presenza con un look elegante e raffinato. L'evento si è svolto sulla celebre promenade, attirando l'attenzione di pubblico e media. La scelta di Moore ha suscitato discussioni sul suo stile, mentre ha sfilato sul red carpet in modo impeccabile. La manifestazione ha visto partecipazioni di diverse star del cinema internazionale.

In occasione della 79esima edizione del Festival di Cannes, Demi Moore ha confermato ancora una volta il proprio legame con un’eleganza sofisticata e senza tempo, scegliendo un look firmato Gucci per il suo arrivo sulla Croisette. L’attrice ha puntato su un’estetica rilassata ma estremamente ricercata, costruita attraverso volumi morbidi e dettagli iconici capaci di reinterpretare il classico guardaroba da viaggio in chiave contemporanea. Il look ha ruotato attorno a una giacca bomber dal taglio essenziale, indossata sopra una semplice T-shirt bianca che ha aggiunto luminosità e immediatezza all’ensemble. A completare la silhouette, Moore ha scelto un paio di pantaloni neri dalla linea ampia e morbida in vita, ma stretti alla caviglia, creando un equilibrio raffinato tra comfort e struttura.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In occasione della 79esima edizione del Festival di Cannes, Demi Moore ha (ri)confermato il proprio legame con un’eleganza sofisticata

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