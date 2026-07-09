Dell’Utri e i 42 milioni donati da Berlusconi | il processo aperto e subito rinviato a novembre

Da lanotiziagiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il processo per chiarire le motivazioni dei 42 milioni di euro donati da un ex presidente del consiglio a un ex senatore è stato aperto e poi rinviato a novembre. La causa mira a determinare la natura di quei fondi e il loro eventuale collegamento con attività illecite. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi sui motivi del trasferimento e si dovrà attendere ulteriori udienze per conoscere l’esito.

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Per conoscere l’esito del processo che dovrà stabilire la natura e le motivazioni dei 42 milioni ricevuti in regalo da Marcello dell’Utri da parte di Silvio Berlusconi, dovremo aspettare ancora qualche mese. La prima udienza davanti al Tribunale di Milano si è aperta e chiusa oggi in pochi minuti, con un rinvio al prossimo 12 novembre. Il procedimento che vede imputati  Dell’Utri e l’ex moglie Miranda Ratti resta uno stralcio nato dall’inchiesta fiorentina sui presunti mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993-94. Ma al centro non ci sono più le bombe, filone archiviato dalla magistratura toscana, ma quei milioni che, secondo l’accusa, il Cavaliere  avrebbe versato negli anni all’ex senatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie

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