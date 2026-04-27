La giudice per l'udienza preliminare di Milano ha deciso di rinviare a giudizio Marcello Dell’Utri e sua moglie, Miranda, nell’ambito di un procedimento legato a un trasferimento di 42 milioni di euro ricevuti da un ex presidente del Consiglio. La vicenda riguarda un'accusa di reati finanziari e coinvolge anche il rapporto tra l’imputato e l’ex premier. La prima udienza del processo è stata fissata nelle prossime settimane.

Il processo inizierà il prossimo 9 luglio di fronte alle seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Il fascicolo è stato ereditato dal pubblico ministero milanese, Pasquale Addesso, dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze che aveva iniziato a indagare sui soldi nell’ambito dell’inchiesta sui mandanti esterni delle stragi del ’93-’94. L’ex senatore e la moglie dovranno rispondere di violazione della normativa antimafia Rognoni-La Torre, che impone ai condannati in via definitiva per fatti di mafia di dichiarare ogni incremento o diminuzione del patrimonio personale (solo Dell’Utri), e di reati fiscali legati al trasferimento dei 42.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Processo a Dell’Utri e moglie: per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi

Marcello Dell’Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi

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