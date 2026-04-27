La giudice per le udienze preliminari di Milano ha deciso di rinviare a giudizio Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti nell’ambito di un procedimento che riguarda una somma di 42 milioni di euro ricevuta da un imprenditore da parte dell’ex presidente del consiglio. La decisione arriva al termine dell’udienza preliminare, durante la quale sono stati valutati gli elementi raccolti dagli inquirenti.

La gup di Milano Giulia Marozzi ha rinviato a giudizio Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei 42 milioni di euro ricevuti da Silvio Berlusconi attraverso otto bonifici tra il 2012 e il 2021, donazioni perlopiù giustificate dall’ex premier come aiuto per spese legali e personali. La prima udienza del processo si terrà il 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Marcello Dell’Utri (Imagoeconomica). Perché Dell’Utri è finito a processo. Dell’Utri è finito a processo perché, essendo già condannato in via definitiva per concorso in associazione mafiosa, ha in base alla legge Rognoni-Della Torre l’obbligo di comunicare le sue variazioni patrimoniali.🔗 Leggi su Lettera43.it

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DELL'UTRI a processo per i 42 milioni ricevuti da BERLUSCONI

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