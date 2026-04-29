ULN Consalvo calcio il segretario Piscopo | Stiamo vivendo un periodo di cambiamento

Il segretario dell'ULN Consalvo calcio, in carica dal 2018, ha commentato i recenti sviluppi del club capitolino. Conosciuto come una figura di riferimento all’interno dell’organizzazione, Piscopo ha parlato di un periodo di cambiamenti in atto, dopo aver assistito ai vari passaggi e alle evoluzioni della società negli ultimi anni. La sua presenza nel club si colloca come uno dei punti fermi della struttura ormai da diversi anni.

Roma – E’ una delle colonne organizzative dell’ULN Consalvo ormai da tempo. Salvatore Piscopo è il segretario del club capitolino dal 2018 e ha vissuto i passi fatto in questi anni dalla società cara al professor Umberto Consalvo. “Sono entrato in questa società l’anno precedente e diventati.🔗 Leggi su Romatoday.it

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ULN Consalvo (calcio), il segretario Piscopo: Stiamo vivendo un periodo di cambiamentoTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – E’ una delle colonne organizzative dell’ULN Consalvo ormai da tempo. Salvatore Piscopo è il segretario del club capitolino dal 2018 e ha v ... osservatoreitalia.eu

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