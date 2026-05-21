Calcio Monza il viaggio continua | Stiamo vivendo un altro sogno | ancora all’ultimo atto per la Serie A
Il Monza ha vinto la partita contro la Juve Stabia e si è qualificato per la finale playoff. La sfida si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di raggiungere l'ultimo atto per la promozione in Serie A. La partita è stata molto combattuta e ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Ora il club si prepara ad affrontare la finale che deciderà il passaggio nella massima serie.
Monza – Una partita emozionante, sconsigliata ai deboli di cuore. Con il Monza che vince in volata contro la Juve Stabia e vola in finale playoff, in palio la Serie A. Curva strapiena, diecimila spettatori. Fausto Marchetti, leader della Curva Davide PIeri, gongola. E ricorda: “Quando nacquero i Sab (Sempre al Bar, nucleo della Curva Sud) nel 1994, il Monza aveva chiuso al ventesimo in Serie B senza mai vincere una gara in trasferta, poi arrivarono anche due fallimenti, la C e la Serie D. In quegli anni in cui si navigava nei bassi fondi era impossibile sognare quello che sta accadendo adesso. Stagioni dure e difficili in cui era difficile mantenere la fiamma del tifo quando del Monza non parlava nessuno in città: eppure si siamo riusciti, oggi si direbbe resilienza e stiamo vivendo l’epoca migliore di sempre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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