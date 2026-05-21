Calcio Monza il viaggio continua | Stiamo vivendo un altro sogno | ancora all’ultimo atto per la Serie A

Il Monza ha vinto la partita contro la Juve Stabia e si è qualificato per la finale playoff. La sfida si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di raggiungere l'ultimo atto per la promozione in Serie A. La partita è stata molto combattuta e ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Ora il club si prepara ad affrontare la finale che deciderà il passaggio nella massima serie.

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