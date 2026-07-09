Del Piero ha ricordato il 2006, anno in cui la squadra di calcio fu coinvolta in un procedimento legale. In un’intervista, ha affermato che quanto accaduto alla Juventus risultava difficile da capire anche per chi faceva parte del team. Ha ripercorso le vicende di quel periodo, senza entrare nei dettagli specifici delle vicende giudiziarie.

di Francesco Spagnolo Del Piero in una intervista ai microfoni di Sky Sport ha ripercorso quel 2006 e si è soffermato anche su quanto accaduto in casa Juve. A distanza di venti anni dal trionfo di Berlino, il nome di Alessandro Del Piero torna a legarsi indissolubilmente ai ricordi del Mondiale 2006. L’ex capitano della Juve ha rivissuto le tappe di quella cavalcata leggendaria ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sia sulle emozioni del campo sia sul clima surreale che circondava il ritiro azzurro. Nel ripercorrere la sua firma indelebile nella semifinale di Dortmund e il successivo trionfo, l’ex attaccante ha dipinto un quadro fatto di nostalgia e orgoglio, sottolineando quanto quell’impresa appartenga a un intero Paese: «Q uel gol alla Germania ha un sapore speciale, è stato il Mondiale di tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero ritorna al 2006: «Quello che stava accadendo alla Juve era inspiegabile anche per noi dentro

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Meditazione del fratello Remo Dosi - NELLA BARCA CON PIETRO (PT.2) (17-09-2006) - Marco 4:35-41 -

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