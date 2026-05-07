Cicciolina, nome d’arte di Ilona Staller, ha raccontato di aver avuto un rapporto particolare con alcuni animali, tra cui un pitone e un camaleonte chiamato Giorgio. Ha descritto il pitone come un animale con cui ha lavorato, definendolo comunque “dolce”. Ricorda di aver portato il camaleonte dentro il maglione durante l’inverno, per tenerlo al caldo. La sua immagine pubblica si lega anche a una definizione di sé come “missionaria dell’amore”.

“Sono una missionaria dell’amore. Era così che mi sentivo”. Parola di Cicciolina, al secolo Ilona Staller, una delle regine più iconiche del mondo a luci rosse. Ma forse non tutti sanno che l’ex diva hard ha una grande passione per gli animali e le piante. Lo confessa in una intervista dallo Speciale Interni su Rolling Stone. Nella sua grande casa al momento ci sono sei gatti Persiani Chinchilla, “c’è stato un periodo in cui sono arrivata ad avere ventisei gatti”, poi “ho avuto anche cani: Yorkshire Terrier, un American Bully, un Pitbull”. E il famigerato pitone, diventato un vero e proprio simbolo sessuale legato alla immagine sexy di Cicciolina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cicciolina: “Con il pitone ci lavoravo, ma era soprattutto una cosa dolce. Avevo anche un camaleonte che si chiamava Giorgio. D’inverno lo portavo dentro il maglione, vicino al seno, così stava al caldo”

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