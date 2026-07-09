Del Piero ha ricordato il 2006, anno in cui la squadra ha vinto due scudetti sul campo, nonostante le controversie legate a Calciopoli. Durante un'intervista, l’ex capitano ha sottolineato che quei titoli sono stati conquistati sul campo, senza riconoscere alcun verdetto diverso. Le sue parole sono state pronunciate in diretta televisiva, in un momento in cui si è parlato anche del trionfo mondiale e delle ombre che hanno coinvolto il campionato.

Inter News 24 Del Piero, il racconto dell’ex capitano tra il trionfo mondiale e le ombre di Calciopoli: ecco le sue parole a Sky Sport. In occasione dell’intervista a Sky Sport dedicata al ventesimo anniversario della storica vittoria del Mondiale 2006, Alessandro Del Piero ha ripercorso anche i momenti drammatici legati allo scandalo di Calciopoli. Il numero dieci bianconero ha descritto un clima surreale per i tesserati della Juventus in quei giorni: «Quello che stava accadendo nel mondo Juventus era inspiegabile anche per noi che eravamo tesserati. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Noi italiani della Juventus eravamo concentrati e non volevamo che notizie esterne potessero ledere questa serenità». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Del Piero ricorda il 2006: «Quegli scudetti li abbiamo vinti sul campo»

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