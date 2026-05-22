Del Piero | L' Italia del 2006? Ormai viviamo di ricordi E sul mio ritiro

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Pescara, il ex calciatore ha commentato l’Italia del 2006, affermando che ormai si vive di ricordi. Ha anche parlato del suo ritiro dal calcio, raccontando il momento in cui ha deciso di smettere di giocare. La sua presenza sul palco dell’Auditorium Flaiano ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con discorsi incentrati sulla carriera e sui cambiamenti nel mondo del calcio. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a altri aspetti della sua vita professionale o personale.

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Alex Del Piero è salito sul palco dell'Auditorium Flaiano di Pescara per il premio "Zucchini" e ha parlato della Nazionale del 2006 e del momento in cui ha deciso di dare l'addio al calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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