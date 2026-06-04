Alessandro Del Piero | Non partecipare al Mondiale è triste Momenti difficili li abbiamo già vissuti Dobbiamo tirare fuori le unghie

Da vanityfair.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore ha dichiarato che non partecipare al Mondiale è un momento triste, ma bisogna affrontare le difficoltà e reagire. Ha ricevuto a Roma il Premio De Sanctis 2026, insieme a un’atleta di alto livello. Ha ricordato i momenti difficili già vissuti e ha invitato a mostrare determinazione. La premiazione è avvenuta in una cerimonia pubblica con altri atleti premiati.

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Il premio “Leggenda” è andato ad Alessandro Del Piero, uno degli ultimi calciatori ad aver vinto un Mondiale. E sulla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026 il campione ha commentato: «C’è un po’ di tristezza, rassegnazione e incredulità. Sono flussi, come capita nella carriera di uno sportivo. Il mondo del calcio è cambiato, ci sono dinamiche diverse, altre nazioni hanno investito e ci hanno creduto. Momenti difficili e drammatici li abbiamo già vissuti. Da italiani ci siamo ripresi tirando fuori le unghie, la tenacia e le nostre qualità». Chiara Mazzel ha commosso la platea con il suo discorso: «Fino a 17 anni vedevo benissimo, poi più nulla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Alessandro Del Piero: «Non partecipare al Mondiale è triste. Momenti difficili li abbiamo già vissuti. Dobbiamo tirare fuori le unghie»
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