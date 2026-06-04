Un ex calciatore ha dichiarato che non partecipare al Mondiale è un momento triste, ma bisogna affrontare le difficoltà e reagire. Ha ricevuto a Roma il Premio De Sanctis 2026, insieme a un’atleta di alto livello. Ha ricordato i momenti difficili già vissuti e ha invitato a mostrare determinazione. La premiazione è avvenuta in una cerimonia pubblica con altri atleti premiati.

Il premio “Leggenda” è andato ad Alessandro Del Piero, uno degli ultimi calciatori ad aver vinto un Mondiale. E sulla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026 il campione ha commentato: «C’è un po’ di tristezza, rassegnazione e incredulità. Sono flussi, come capita nella carriera di uno sportivo. Il mondo del calcio è cambiato, ci sono dinamiche diverse, altre nazioni hanno investito e ci hanno creduto. Momenti difficili e drammatici li abbiamo già vissuti. Da italiani ci siamo ripresi tirando fuori le unghie, la tenacia e le nostre qualità». Chiara Mazzel ha commosso la platea con il suo discorso: «Fino a 17 anni vedevo benissimo, poi più nulla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Del Piero: «Non partecipare al Mondiale è triste. Momenti difficili li abbiamo già vissuti. Dobbiamo tirare fuori le unghie»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Chivu svela: «Ho chiesto ai ragazzi di non snaturarsi, tirare fuori il coraggio e interpretare i momenti della partita»Nel pre gara di Como Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, condividendo alcune riflessioni sulla partita che si terrà allo stadio...

Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»Antonio Di Natale, ex giocatore di Udinese e della Nazionale, ha dichiarato durante l’evento “Serie A Operazione Nostalgia” che la squadra italiana...

Temi più discussi: Del Piero: Senza il Mondiale Kvara da Pallone d'oro; Totti snobba Del Piero, la Juve e Dybala: Roma non è Torino, la 10 si guadagna. Su Alex e Spalletti...; Cassano: Ero meglio di Totti, Del Piero e anche Baggio: Roby non ha fatto bene come me nelle grandi squadre. Sopra di me solo Messi, Iniesta, Ronaldinho, Romario, Ronaldo e Neymar; Del Piero: Componenti istituzioni si impegnino per migliorare il calcio.

Intervenuto all'Auditorium Flaiano di Pescara per il 'Premio Zucchini', Alessandro Del Piero ha parlato del momento del calcio italiano L'ex bianconero ha confermato che in questo momento si vive un calcio differente e non ci sono più bandiere x.com

Del Piero @ J Medical reddit

Del Piero: Italia senza Mondiale? Un incubo, dobbiamo ritrovare il fuocoA otto giorni dall'inizio dei Mondiali, Alessandro Del Piero è tornato a parlare della mancata qualificazione della Nazionale e del momento del calcio italiano, a poche settimane dalle elezioni del nu ... msn.com

Del Piero: Senza il Mondiale Kvara da Pallone d'oroNel VIDEO le parole di Alessandro Del Piero sul trionfo in Champions League del Psg ai calci di rigore. Una vittoria che premia il cambio di mentalità della squadra di Luis Enrique che in questi anni ... sport.sky.it