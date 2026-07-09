I tecnici hanno scritto al Comune di Firenze chiedendo di spostare il termine per presentare le domande sui dehors, attualmente previsto per il 31 agosto. La richiesta è di prorogare questa scadenza al 15 novembre 2026. La richiesta si riferisce alla presentazione delle domande per le autorizzazioni relative ai dehors.

"Chiediamo che il termine per la presentazione delle domande per i dehors venga prorogato dal 31 agosto al 15 novembre 2026". La nuova richiesta è direttamente al Comune di Firenze. A formularla, in una lettera, l’Ordine degli architetti, l’Ordine degli ingegneri, il Collegio dei geometri e geometri laureati, l’Ordine dei periti industriali, l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e il Collegio dei periti agrari: il tutto tramite la coordinatrice Silvia Ricceri, che è anche presidente dell’Ordine degli architetti.Una posizione che è sostenuta anche da Lorenzo Rosi, vicedirettore di Confcommercio Firenze, che ha sempre indicato il 15 novembre come "data logica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dehors, lettera dei tecnici al Comune: "Prorogare la scadenza a novembre"

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