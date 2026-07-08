Gli Ordini e i collegi professionali hanno chiesto al Comune di Firenze di prorogare al 15 novembre la scadenza per la presentazione delle domande relative ai dehors. La richiesta riguarda la possibilità di presentare istanze oltre la data attuale fissata al 31 agosto. La richiesta è stata avanzata tramite una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo della proroga. La decisione finale spetta all’amministrazione comunale.

Firenze, 8 luglio 2026 - “Chiediamo che il termine per la presentazione delle domande per i dehors venga prorogato dal 31 agosto al 15 novembre 2026. Si tratta di una richiesta dettata da esigenze tecniche e operative, necessaria per consentire ai professionisti e agli operatori economici di predisporre progetti completi, conformi al regolamento e adeguati al valore storico, architettonico e paesaggistico della città”. È la richiesta avanzata al Comune di Firenze dall' Ordine degli Architetti Ppc, l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei geometri e Geometri Laureati, l’Ordine dei Periti Industriali, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e il Collegio dei Periti Agrari tramite la coordinatrice Silvia Ricceri, che è anche presidente dell'Ordine degli Architetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Dehors, gli Ordini e i collegi al Comune di Firenze: “Prorogare scadenza al 15 novembre”

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