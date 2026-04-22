Il presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati di Firenze è stato ascoltato in audizione a Palazzo Vecchio, dove ha discusso dei tempi necessari e delle regole da applicare riguardo ai dehors. Durante l'incontro sono stati presentati dati e proposte per regolamentare le installazioni esterne, con particolare attenzione alle tempistiche di autorizzazione e alle modalità di intervento. La discussione si è concentrata sulla definizione di procedure chiare e condivise.

Firenze, 22 aprile 2026 – Il presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati di Firenze Stefano Pacinotti e il consigliere Mauro Masini sono intervenuti questa mattina in audizione presso la Commissione Consiliare 2–Sviluppo Economico del Comune di Firenze, convocata per approfondire modalità e termini di presentazione delle domande relative ai nuovi titoli autorizzatori previsti dal regolamento dehors. "La scelta dell’Amministrazione di ascoltare ordini professionali e categorie economiche – spiegano dal Collegio – rappresenta un metodo di lavoro improntato al confronto operativo e alla ricerca di soluzioni condivise”. Nel corso...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dehors, i geometri in audizione a Palazzo Vecchio: “Tempi adeguati e regole applicabili”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dehors a Firenze, i commercianti chiedono un'altra proroga: Tempi stretti per le domande; Dehors a Firenze, verso la proroga delle concessioni; Sabatini: Agli studentati si propongono proroghe di mesi, mentre gli esercenti devono correre per i dehors; Nuovi dehors, proroga in vista. Boom di richieste e uffici in affanno. Vicini: Al lavoro per lo slittamento.

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