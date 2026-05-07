Firenze ricorda David Sassoli Palazzo Vecchio gli intitola una sala FOTO

Firenze rende omaggio a David Maria Sassoli. Da oggi il nome del giornalista e presidente del Parlamento europeo scomparso l’11 gennaio 2022 compare sulla nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio dedicata ai lavori delle commissioni consiliari.La cerimonia di intitolazione si è svolta questa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Temi più discussi: A Palazzo Vecchio la sala delle commissioni sarà intitolata a David Sassoli; Palazzo Vecchio omaggia David Sassoli: una sala intitolata all'ex presidente dell'Europarlamento; Sala di Palazzo Vecchio intitolata a Sassoli; FOTO - Intitolazione sala di Palazzo Vecchio a David Sassoli.

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