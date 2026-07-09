De Rossi | Mi sei mancato Genoa si riparte carichi

Daniele De Rossi ha celebrato su Instagram l'inizio del suo primo precampionato alla guida del Genoa. "Ripartiamo, carichi come sempre verso una nuova avventura, con in testa ancora le immagini e le emozioni dei mesi che abbiamo trascorso insieme - scrive l'ex capitano della Roma - 'Solo chi soffre impara ad amare' non è solo un murales, è il nostro stile di vita e noi l'anno scorso abbiamo lottato, abbiamo sofferto ed abbiamo decisamente imparato ad amare ogni sfumatura di questo club e di questa città. Mi sei mancato Genoa". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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De Rossi sta diventando genovese… e lui stesso lo racconta

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