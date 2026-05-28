Il centrocampista brasiliano ha dichiarato di aver fatto bene a trasferirsi al Genoa, sottolineando la fiducia ricevuta dall’allenatore. Ha aggiunto di essere un giocatore che si impegna al massimo per la squadra e ha commentato che il clima allo stadio Ferraris gli dà una spinta in più. La sua presenza in campo viene descritta come fondamentale, con entusiasmo per l’ambiente e la fiducia riposta in lui.

Il brasiliano Amorim si racconta: «Sono un giocatore che dà tutto per la squadra. Il Ferraris regala una carica extra». Alexsandro Amorin, classe 2005, da gennaio è un giocatore del Genoa, nel quale ha trovato in Daniele De Rossi un convinto sostenitore. Il brasiliano ha parlato con Tuttosport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano LA SCELTA DI VENIRE AL GENOA « Ho saputo del progetto, ho parlato col Mister e con Lopez, mi hanno mostrato la struttura del club, lo stadio e soprattutto l’energia dei tifosi allo stadio e tutto questo mi ha fatto venire voglia di venire qua. È un salto molto importante per la mia carriera giocare la Serie A in Italia in una squadra storica come il Genoa ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Amorim: «Ho fatto bene a venire al Genoa. de Rossi mi ha dato grande fiducia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Rossi: «Ho preparato la gara su Boga ma sapevamo poteva cambiare qualcosa. Non mi aspettavo l’applauso dello Stadium, mi ha fatto piacere. Spalletti? Ci vogliamo bene»L’allenatore del Genoa ha commentato la preparazione della partita, spiegando di aver studiato il modo migliore di contrastare Boga, anche se sapeva...

Genoa-Milan, errore fatale di Amorim: De Rossi: ‘Bisognava essere perfettiDurante la partita tra Genoa e Milan, un errore commesso da Amorim ha avuto un ruolo determinante nel risultato finale.

Temi più discussi: Alexsandro Amorim: Il Genoa è un sogno, pubblico da brividi; Amorim: Possesso palla, verticalità e coraggio. È il mio calcio per la torcida del Genoa; Genoa, Bjilow, Amorim e Colombo: De Rossi ha tre nodi da sciogliere; Al Manchester United serviva una svolta quando Carrick ha sostituito Amorim, dice Fernandes.

: Da quando sono arrivato qui ho voluto imparare e adattarmi il più velocemente possibile per poter aiutare la squadra Le dichiarazioni su buoncalcioatutti.it/2026/05/28/gen… #Genoa #SerieA #Amorim x.com

Il brasiliano Amorim si racconta: Sono un giocatore che dà tutto per la squadra. Il Ferraris regala una carica extraIl brasiliano Amorim si racconta: Sono un giocatore che dà tutto per la squadra. Il Ferraris regala una carica extra Alexsandro Amorin , classe 2005, da genna ... calcionews24.com

[Press Con. Pt2] Michael Carrick non ha bisogno di riposo dopo aver guidato il Man Utd in Champions League: A dire il vero, no. Mi sento bene. Penso che entri nel ritmo del lavoro. Ci fai l'abitudine, entri nel flusso. Ho amato ogni minuto di questo, quindi sicu reddit

De Rossi: Ho fatto bene a fidarmi di Diego Lopez su Amorim. Sarà un punto fermo del GenoaUn altro nome che incuriosisce Genova e i tifosi del Genoa è quello di Alexsandro Amorim, che Daniele De Rossi ha intenzione di proporre a breve, come ha spiegato in conferenza stampa a due giorni dal ... tuttomercatoweb.com