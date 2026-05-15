In vista della partita tra Genoa e Milan, l’allenatore del Genoa ha commentato la pianificazione degli incontri di Serie A, evidenziando come la data di alcune gare venga comunicata solo all’ultimo momento. La questione riguarda la preparazione delle squadre, che spesso devono adattarsi rapidamente alle variazioni di calendario senza preavviso. De Rossi ha espresso alcune considerazioni su questa dinamica, senza fornire dettagli specifici o commenti su eventuali responsabilità o decisioni prese dall’organizzazione del campionato.

Negli ultimi giorni in Serie A c'è stato un marasma generale dovuto a quella che è stata la pianificazione del calendario di Serie A. La questione legata a derby di Roma e agli Internazionali di Tennis è stata risolta solamente oggi. Il braccio di Ferro tra FIGC, Viminale e la Federazione Italiana del Tennis e Padel è finito con la pianificazione di alcune partite alle ore 12 di domenica mattina. Tra i vari match, ovviamente, c'è anche Genoa-Milan, gara importantissima per i rossoneri di Max Allegri. "Come si prepara per una partita di cui si sa all'ultimo la data? Si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso genoa-Milan, De Rossi: “Come si prepara per una partita di cui si sa all’ultimo la data?”

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Le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa post Milan-Genoa 1-1 De Rossi si commuove

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