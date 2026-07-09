Davide e Chiara salvi dopo 6 giorni | Una grigliata di carne e riposo ci sentiamo ancora a pezzi

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Davide e Chiara sono stati trovati vivi dopo sei giorni in montagna. Dopo il salvataggio, hanno riferito di aver passato il tempo con una grigliata di carne e di aver riposato. Entrambi sono ancora molto provati, dicendo di sentirsi “a pezzi”. La loro condizione è stabile, ma restano sotto osservazione medica. La ricerca dei due era partita dopo la loro scomparsa iniziale, avvenuta durante un'escursione.

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Ancona, 9 luglio 2026 –  Il giorno dopo ha il sapore di una bistecca alla griglia e di un silenzio finalmente cercato, non imposto dalla quiete tremenda della montagna. Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi si sono svegliati ieri per la prima volta in un letto, dopo sei notti passate tra i pini delle Dolomiti, e hanno cominciato a fare i conti con quello che resta della loro avventura: qualche acciacco, tanta stanchezza e una storia ancora tutta da metabolizzare. Il bilancio fisico, per fortuna, è lieve. Il bilancio fisico. Al pronto soccorso di Spilimbergo, dove i due sono stati visitati e sottoposti a controlli dopo il rientro a valle, a Davide sono stati riscontrati una contusione alla caviglia e un dolore al tendine d’Achille: caviglia annerita, fasciatura allo zinco e cinque giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

davide e chiara salvi dopo 6 giorni una grigliata di carne e riposo ci sentiamo ancora a pezzi
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