Rasmus Hojlund ha dichiarato di aver partecipato a una grigliata durante la settimana e ha riferito che l'allenatore non ha ancora comunicato l’addio al Napoli. Le sue parole sono state pronunciate prima della partita tra Napoli e Udinese. Non sono state fornite altre informazioni riguardo a eventuali decisioni o motivazioni legate a questa situazione.

Intervenuto a Dazn prima di Napoli-Udinese, Rasmus Hojlund ha così rivelato un retroscena su Conte. Le parole di Hojlund Sono felice di continuare qui, non vedo l'ora di proseguire in questo percorso. C'è una buona connessione con tutti: giocatori, tifosi e staff. Su Conte: "In settimana abbiamo fatto una grigliata con mister Conte, ma non ci ha ancora detto detto che ascerà il Napoli. Probabilmente siete più informati voi che io" . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: “Abbiamo fatto una grigliata in settimana, Conte non ci ha ancora detto che lascerà il Napoli”

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